Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! İşte MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…

Şans oyunu severlerin her hafta Çarşamba günü merak ve heyecanla beklediği Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Oyunu oynayan vatandaşlar yoğun olarak "MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı" şeklinde sorularla arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. İşte 11 Eylül MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…

Şans Topu oyununun 952. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 6, 8, 19, 27, 34 ve artı 4 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 952. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 866 bin 957 lira 9 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 4 bin 195 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 224 kişi 499 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 957 kişi 47 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 696 kişi 25 lira 25'er kuruş, 3 bilen 81 bin 747 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 843 kişi 6 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 182 bin 212 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.