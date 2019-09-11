Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 11 Eylül MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba günü çekilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Şans oyunu severler 1252. haftasında bulunan oyunun sonuçları için arama motorlarında "MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı" şeklinde araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. En güncel şans oyunu sonuç ve haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte 11 Eylül MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…

Sayısal Loto oyununun 1252. çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 14, 35, 37, 39 ve 40 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 145 bin 291 lira 40 kuruş devretti

Sayısal Loto oyununun 1252. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 145 bin 291 lira 40 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 62 kişi 7 bin 389 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 556 kişi 97 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 67 bin 951 kişi ise 13 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.