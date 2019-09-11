Sinop'ta iki çocuk annesi feci şekilde can verdi! Gözaltılar var...

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra emniyete götürüldü.

Sinop'ta 4 Eylül'de iki kişi arasında yaşanan silahlı kavga sırasında iki çocuk annesi Gülşah Karaduman vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybetmiş, biri çocuk 6 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan Görkem C. tutuklanmıştı.