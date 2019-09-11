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'ta iki çocuk annesi feci şekilde can verdi! Gözaltılar var...

'ta, iki çocuk annesi kadının öldüğü silahlı kavgayla ilgili soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 12:01
Sinop'ta iki çocuk annesi feci şekilde can verdi! Gözaltılar var...

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra emniyete götürüldü.

Sinop'ta 4 Eylül'de iki kişi arasında yaşanan silahlı kavga sırasında iki çocuk annesi Gülşah Karaduman vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybetmiş, biri çocuk 6 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan Görkem C. tutuklanmıştı.

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Sinop'ta iki çocuk annesi feci şekilde can verdi! Gözaltılar var...
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