Son dakika haberi: Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin çarpıcı gerçek ortaya çıktı! İki farklı hastanede...

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli şekilde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında son dakika detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Bilindiği üzere, Karaman'ın cansız bedeni, erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Ö.T.'nin evinde 29 Temmuz tarihinde bulunmuş ve soruşturma genişletilmişti. Soruşturma genişletildikçe de erkek arkadaş Ö.T. hakkında ortaya yeni iddialar atıldı.

AYŞE KARAMAN'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN FLAŞ BİR AYRINTI ORTAYA ÇIKTI! İKİ FARKLI HASTANEDE...

"Tasarlayarak öldürmek" suçundan tutuklanan Ö.T. hakkındaki iddialar dava dosyasına girdi. İsmi açıklanmayan bir tanık verdiği ifadesinde tutuklanan doktorla ilgili, çarpıcı sözler kullandı.

İşte, son dakika haberinin detayları;