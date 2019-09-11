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haberi: 'ın ölümüne ilişkin çarpıcı gerçek ortaya çıktı! İki farklı hastanede...

Ankara'da geçtiğimiz 29 Temmuz tarihinde ölü olarak bulunan anestezi teknikeri hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Karaman'ın, erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Ö.T.'nin evinde şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni iddialar ortaya atıldı. Öte yandan, mahkeme dosyasına giren tanık ifadesine göre, Ö.T., Ayşe Karaman’a olaydan üç gün önce damar yolu açıp propofol ilacı verdi. İşte, son dakika haberinin ayrıntıları;

Giriş Tarihi: 11.9.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 09:17
Son dakika haberi: Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin çarpıcı gerçek ortaya çıktı! İki farklı hastanede...

Anestezi teknikeri 'ın şüpheli şekilde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Bilindiği üzere, Karaman'ın cansız bedeni, erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Ö.T.'nin evinde 29 Temmuz tarihinde bulunmuş ve soruşturma genişletilmişti. Soruşturma genişletildikçe de erkek arkadaş Ö.T. hakkında ortaya yeni iddialar atıldı.

AYŞE KARAMAN'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN FLAŞ BİR AYRINTI ORTAYA ÇIKTI! İKİ FARKLI HASTANEDE...

"Tasarlayarak öldürmek" suçundan tutuklanan Ö.T. hakkındaki iddialar dava dosyasına girdi. İsmi açıklanmayan bir tanık verdiği ifadesinde tutuklanan doktorla ilgili, çarpıcı sözler kullandı.

İşte, son dakika haberinin detayları;

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Son dakika haberi: Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin çarpıcı gerçek ortaya çıktı! İki farklı hastanede...
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