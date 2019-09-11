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haberi: Eşlerine not bırakıp evden kaçtılar! ’den tanışmışlar…

Kütahya’dan gelen haberindeki detay pek çok kişiyi şaşkına çevirdi. Yenidoğan Mahallesi’nde oturan, evli kardeşler Ayşen Daşgın ve Reyhan Keçiş Pazar günü evleri terk ettiler. Eşlerine not bırakan iki kardeş Osmaniye’de polis aramasına takıldı ve gözaltına alındılar. Öte yandan olaydaki detayı şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 12.9.2019 07:20 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 07:31
Son dakika haberi: Eşlerine not bırakıp evden kaçtılar! PUBG’den tanışmışlar…

Akıl almaz haberi! Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesi'nde oturan, evli kardeşler Ayşen Daşgın ile Reyhan Keçiş, pazar günü evlerini terk etti. 4 yıllık evli Ayşen Daşgın eşine, "Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar" yazılı, 1 yıl önce evlenen Reyhan Keçiş ise eşine "Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum" yazılı not bıraktı. Kendilerinden haber alınamayan kız kardeşlerin bulunması için ailesi polise başvurdu.

OSMANİYE'DE ORTAYA ÇIKTILAR

Osmaniye'de dün uygulama yapan polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri 1'i erkek 3 kişiye kimlik kontrolü yaptı. Yapılan incelemede, 3 kişiden 2'sinin, Kütahya'da ortadan kaybolan Ayşen Daşgın ile Reyhan Keçiş olduğu belirlendi. Kız kardeşler ile beraberlerindeki yanlarındaki kişi gözaltına alındı.

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Son dakika haberi: Eşlerine not bırakıp evden kaçtılar! PUBG’den tanışmışlar…
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