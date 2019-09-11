Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Yaşlı adamı defalarca tekmeleyerek öldürmüşlerdi! Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!

haberi: Yaşlı adamı defalarca tekmeleyerek öldürmüşlerdi! Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Ataşehir’de 63 yaşındaki ’ın dövülerek öldürülmesine ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kan donduran görüntülerinde 2 saldırgan yaşlı adamı defalarca tekme ve tokatlarla feci şekilde dövdükleri görülüyor. Saldırganlardan aldığı darbelere dayanamayan Aziz Kahraman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yürek burkan görüntüler ise kameralara böyle yansıdı…

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 11:19
Son dakika haberi: Yaşlı adamı defalarca tekmeleyerek öldürmüşlerdi! Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!

63 yaşındaki 'ın Ataşehir'de 2 saldırgan tarafından tekme tokat dövülerek öldürüldüğü görüntüler ajanslara olarak düştü. 23 Şubat 2019 tarihinde müşterisinin aracına kusması sonucu taksi şoförü Aziz Kahraman ile müşterileri arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 63 yaşındaki Aziz Kahraman dövülerek öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan Metin Karahancı ve Yakup İgrek "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

MÜEBBETLERİ İSTENMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Metin Karahancı, Yakup İgrek ve Mehmet Eyidoğan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Yaşlı adamı defalarca tekmeleyerek öldürmüşlerdi! Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN