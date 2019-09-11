Son dakika haberi: Yaşlı adamı defalarca tekmeleyerek öldürmüşlerdi! Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı!

63 yaşındaki taksici Aziz Kahraman'ın Ataşehir'de 2 saldırgan tarafından tekme tokat dövülerek öldürüldüğü görüntüler ajanslara son dakika olarak düştü. 23 Şubat 2019 tarihinde müşterisinin aracına kusması sonucu taksi şoförü Aziz Kahraman ile müşterileri arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 63 yaşındaki Aziz Kahraman dövülerek öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan Metin Karahancı ve Yakup İgrek "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

MÜEBBETLERİ İSTENMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Metin Karahancı, Yakup İgrek ve Mehmet Eyidoğan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.