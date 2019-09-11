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Tartıştığı eski karısını öldürdü

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019
Tartıştığı eski karısını öldürdü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı eski karısını pompalı tüfekle öldürdü. Lütfiye Yüksel (45) dün, 6 ay önce boşandığı eski eşi Nuh Gürel'in (50) Şahin Özbilen Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki evinin önüne geldi. Ancak eski eşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nuh Gürel, eski eşi Lütfiye Yüksel'i pompalı tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan Yüksel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra gözaltına alınan Nuh Gürel, ifadesinde, ayrıldığı eşinin sürekli kendisinden para istediğini ileri sürerek, "Sürekli tehdit edip bağırıp çağırıyor para istiyordu. Evimde oturduğum sırada yine aradı, acil 500 lira lazım dedi, ben de yok dedim. 'Bana para vereceksin seni vurdururum', deyince kendimi kaybettim" dedi.
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Tartıştığı eski karısını öldürdü
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