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Tiyatroya başladığı sahnede uğurlandı

Giriş Tarihi: 11.9.2019
Tiyatroya başladığı sahnede uğurlandı
İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro oyun yazarı, yönetmeni, oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Dinçer Sümer son yolculuğuna uğurlandı. 81 yaşında hayatını kaybeden Sümer için tiyatro yolculuğunun başladığı Konak Sahnesi'nde tören düzenlendi. Sümer'in 13-14 yaşlarında tiyatro yolculuğuna Konak Sahnesi'nde başladığı belirtilirken, törene eşi Ülkü ve çocukları Ayşe ile Murat'ın yanı sıra yakınları, sanatçı dostları ve eski öğrencileri katıldı. Alkışlar eşliğinde cenaze aracına konulan Sümer'in cenazesi, Urla Zeytinalanı Mezarlığı'na defnedildi.
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Tiyatroya başladığı sahnede uğurlandı
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