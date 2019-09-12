Haberler Yaşam Haberleri 9 yaşındaki çocuğun korkutan görüntüleri kameraya yansıdı! İşte o anlar...

9 yaşındaki çocuğun korkutan görüntüleri kameraya yansıdı! İşte o anlar... İstanbul Bahçelievler'de evinin balkonunda oyuncaklarıyla oynayan 9 yaşındaki çocuğun bir anlık denge kaybıyla balkondan sokağa düştüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte görenleri dehşete düşüren o görüntüler...

İHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 12.9.2019 23:35 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 23:36