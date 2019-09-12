9 yaşındaki çocuğun korkutan görüntüleri kameraya yansıdı! İşte o anlar...

Bahçelievler'de 9 yaşındaki bir çocuk, ikinci kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın ikinci katındaki evlerinin balkonunda oyuncakla oynayan 9 yaşındaki K.K. isimli çocuk dengesini kaybederek aşağıya düştü.
9 yaşındaki çocuk, dengesini kaybedince balkondan düştü
HASTANEYE KALDIRILDI
Cadde yürüyen vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken, küçük çocuk acılar içinde yerde kıvranmaya başladı. Durumu gören esnaflar küçük çocuğa yardım etmeye çalışırken, bazıları ise sağlık ekiplerine arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.