‘Akif Belgeseli’ne özel teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk yılları ile hayatından kesitlerin anlatıldığı "Akif" adlı belgesel, geçtiğimiz haftalarda Çanakkale'de seyirciyle buluşmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şiir okuyarak destek verdiği "Akif Belgeseli"nin yapımcısı ve yönetmenine tebrik mektubu kaleme aldı. Belgeselin yönetmeni Nihal Ağırbaş, Erdoğan'dan gelen metni sosyal medyadan da paylaştı. Erdoğan mektubunda, "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, coşkulu, heyecanlı ve daima umutlu kişiliğiyle en zorlu günlerde milletimize öncülük etmiş; çıkardığı dergiler, yazılar ve kürsü konuşmalarıyla bir inancın ve idealin sembolü olmuştur. İnsanına, milletine ve dostlarına karşı şefkatli, merhametli ve mütevazı olan Mehmet Akif, vatan ve bayrağını tehdit edenlere karşı her koşulda dik durmuş, hayatıyla da bizlere mükemmel bir örnek olmuştur. Hakiki bir mütefekkir ve hayatını milletine vakfetmiş bir dava adamı olan Mehmet Akif, milli birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarını, milletimizin bağımsızlık tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini en iyi biçimde tasvir eden büyük şairdir. Mehmet Akif'in çileyle, mücadeleyle, sürgünlerle yoğrulmuş hayatı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki nesillere de örnek olacaktır. Samimi, sahici kişiliği, tertemiz ahlakı, mütevazılığı, ahde vefası ve dinine, milletine sadakati İstiklal Marşı'nda tecessüm eden Akif'in mirasını gelecek nesillere aktarmak, onun düşünce ve ideallerini yaşatmak en büyük vazifemizdir. Çanakkale Bayramiç'te geçen çocukluk yıllarının anlatıldığı belgeselin vatandaşlarımızın büyük vatan şairimiz Mehmet Akif'i anlamasına vesile olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.