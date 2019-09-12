Berkay’a ceza yok Arda’ya erteleme

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Berkay Şahin katılırken, Arda Turan'ı ise avukatı temsil etti. Avukatların savunmalarından sonra söz alan Berkay, "Benimle ilgili söylenenlerin hiçbiri doğru değil sayın hâkim. Bu arada şeker gibi bir insansınız. Bizim maddi manevi hiçbir beklentimiz yok. Tek istediğimiz kamuoyu önünde bizden özür dilenmesiydi. Hiçbir şekilde dilenmedi" ifadesini kullandı. Berkay, burnu kırık hastanede beklerken telefonda Arda Turan'a "yavşak" dediğini kabul etti. Kararını açıklayan hakim, Berkay hakkında "hakaret" suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Arda Turan ise "cinsel taciz" suçundan beraat, "kasten yaralama", "genel güvenliğin tehlikeye düşürülmesi" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Turan'ın cezalarıyla ilgili "daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmaması, kişilik özellikleri ve duruşmadaki tutum ve davranışları" dikkate alınarak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Karara göre ünlü futbolcu 5 yıl içinde herhangi bir suç işlemezse bu cezalar düşecek.