Çağla Şikel vergi davasından beraat etti

Manken Çağla Şikel 2013 yılına ait vergilerinde sahte fatura kullandığı gerekçesiyle, "Vergi usul kanununa muhalefet" suçundan mahkemelik olmuştu. 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Şikel muhasebecisinin kendisini dolandırdığını iddia ederek muhasebecisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çağla Şikel hakkında hazırlanan iddianamede gerçek alış, satışa dayanmayan sahte fatura kullanıldığı belirtilerek, "Bahse konu bu faturaları ilgili dönemlerde gider hesaplarına kaydederek gelir vergisine esas serbest meslek kazancının hesaplanmasında dikkate aldığı, ayrıca söz konusu faturalarda yer alan KDV'leri haksız yere indirim konusu yaptığı ve bu suretle müsnet suçu işlediği anlaşılmıştır" denilmişti. İddianamede Çağla Şikel'in bu suçu zincirleme bir şekilde işlediği belirtilerek 3 yıl 9 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

BİLİRKİŞİ ATANDI

Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılmıştı. Davada geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşandı. Çağla Şikel'in avukatı Büçkün Canatik dosyaya bilirkişi atanmasını talep etti. Dosyaya bilirkişi olarak atanan Mali Müşavir, Çağla Şikel'in sahte olduğu iddia edilen belgeleri bilerek kullanıp kullanmadığını araştırdı.

ŞIKEL'E MÜJDE GİBİ RAPOR

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda; "2013 yılında kullanılan ve sahte olduğu iddia edilen belgelerin sanık (Çağla Şikel) tarafından sahte olduğu bilinerek kullanıldığı yönünde somut bir tespitin yapılamadığı, kast unsurunun değerlendirilmesi ve sanığın savunmalarına ilişkin takdir yetkisinin sayın mahkemeye ait olduğu" ifadelerine yer verildi.

İNANDIRICI DELİL ELDE EDİLEMEDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada sanık olarak yargılanan Çağla Şikel'in cezalandırılmasına yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı delil elde edilemediği ve yüklenen suçun bu bakımdan Şikel tarafından işlenmediğinin sabit olması nedeniyle beraatına karar verildi.



