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namazı nasıl kılınır? , hangi dualar ve sureler okunur?

Müslümanlar bir hafta sonuna daha huzurla ulaşmanın sevincini yaşarken diğer müminlerle de bu mübarek günde sevgi ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendiriyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Müslümanlar ibadet için camileri dolduracak ve eller semaya yükselerek dualar edilecek. Bu noktada namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? sorusu en çok araştırılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Siz değerli okurlarımız için özel hazırladığımız içerikte Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Sorusunun yanıtlarını bulabileceksiniz. İşte diyanet kaynaklı adım adım Cuma namazı kılınışı….

Giriş Tarihi: 13.9.2019 01:01 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 01:01
Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, hangi dualar ve sureler okunur?

Müslüman alemi için en önemli günlerden olan gününde vatandaşlar bu güzel günü mutluluk ve huzur içerisinde geçiriyor. Her hafta olduğu gibi bu gün de müminler ibadetlerini yerine getirmek üzere camileri dolduracak. Tam bu noktada Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Sizler için hazırladığımız içerikte abdest alınışı, Cuma namazı kılınışı ile kaç rekat olduğuyla birlikte hangi dua ve surelerin okunduğunu da bulabileceksiniz. İşte detaylar…

ABDEST NASIL ALINIR? CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR?

Haberimizin ilerleyen sayfalarında abdest nasıl alınır, Cuma namazı nasıl kılınır ve hangi dualar, sureler okunur sorularının cevaplarını bulabileceksiniz…

İşte detaylar;

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