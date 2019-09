Gemlik atı TSK’nın heybetli yüzü oldu

BUGÜN NELER OLDU

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki At Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda TSK için yüksek nitelikli "at terbiyesi, engel atlama, üç günlük yarışma ve atlı dayanıklılık" müsabakalarına katılabilecek özellikteki binek atlar ile temsil görevlerini icra edebilen tören atları yetiştiriliyor. Merkezde 4 yaşına kadar temel eğitimleri tamamlanan atlar, Kara Harp Okulu Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı'na gönderiliyor. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki atlı tören kıtasının aralarında olduğu ilgili birliklere nakledilen atlar, Külliye'de konuk devlet başkanlarının karşılanmasında, A tipi resmi törenlerde görevli Kara Kuvvetleri Süvari Birliği'nce kullanılıyor. TSK'nın "heybetli yüzü" olan, yurt içi ve dışında at terbiyesi yarışmalarına da katılan Gemlik ırkı atlardan, 18 yılda 244 birey yetiştirildi.