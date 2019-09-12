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Halisdemir’in yeğeni yüzerken boğuldu

Giriş Tarihi: 12.9.2019
Halisdemir’in yeğeni yüzerken boğuldu
15 Temmuz kahramanlarından Şehit Ömer Halisdemir'in yeğeni Halil Halisdemir (33), Bursa'da serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Şehit Ömer Halisdemir'in TIR şoförlüğü yapan yeğeni Halil Halisdemir, Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunduğu sırada serinlemek için Söğütpınar sahilinden denize girdi. Halisdemir, denizin dalgalı olması sebebiyle kayalık alana yüzmeye çalışırken boğuldu. Kurtarma ekiplerince deniz çıkartılan Halisdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Halil Halisdemir'in cenazesi, Niğde'de defnedildi.
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Halisdemir’in yeğeni yüzerken boğuldu
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