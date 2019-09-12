Katliam gibi kaza

BUGÜN NELER OLDU

Bitlıs'te şarampole yuvarlanan köy minibüsündeki 2 aileden 6'sı çocuk 10 kişi öldü, 5'i çocuk 8 kişi de yaralandı. Bitlis'in Hizan ilçesinde, dün sabah Kalkanlı köyünden ilçe merkezine giden Eyüphan Taş'ın (35) kullandığı köy minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Minibüsteki Tarhan ailesinden Osman Sabri Tarhan (81), Gülnaz Tarhan (75), İsmetullah Tarhan (17), Bünyamin Tarhan (16), Büşra Tarhan (13) Abdurrahman Tarhan (11), Atik ailesinden de Kenan Atik (34), Mert Atik (17), Senem Atik (15) ve Büşranur Atik (2) hayatını kaybetti. Sürücünün yanı sıra Ümit Çetin (17), Zehra (17), Nur Muhammet (7), Mustafa (10) ve Methiye Atik (40) ile Nurcan (22) ve Ali İhsan Tarhan (52) ise yaralandı. Yaralılar, Hizan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Minibüsteki Tarhan ailesinden 5 kişinin İstanbul'da yaşadığı, amcalarının ölümü üzerine taziye için köye gedikleri ve İstanbul'a dönmek için bindikleri araçta, 3'ünün hayatını kaybettiği öğrenildi.