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Kedi ve köpek katili doktora 5 yıl hapis

Giriş Tarihi: 12.9.2019
Kedi ve köpek katili doktora 5 yıl hapis
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, oturduğu sitenin bahçesinde komşularının beslediği kedi ve köpekleri zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan Dr. Zeynel Abidin Yargıç'a (38) hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanığın 'mala zarar verme' suçunu işlediğinin anlaşıldığını, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar, tehlikenin ağırlığı ve sanığın güttüğü amaç göz önünde bulundurarak Yargıç'a toplam 5 yıl hapis cezası verdi. Sanığın mahkemedeki tutumu ve suç nedeniyle pişmanlık duymaması göz önünde bulundurularak cezasında indirime gidilmedi. ANKARA
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Kedi ve köpek katili doktora 5 yıl hapis
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