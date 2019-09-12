Son dakika haberi… "Mehmet değilmiş" deyip okeye dönmeye devam ettiler!

Antalya'da yakında bir kahvehanede okey oynayan mahalle sakinleri intihara teşebbüs eden kişinin arkadaşları olduğunu zannedince olanlar oldu. Ambulansın kapısını açıp bakan arkadaşları, "Mehmet değilmiş" deyip oyunlarının başına döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2775 Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Tüm çabalarına rağmen eşini barışmaya ikna edemeyen koca, girdiği bunalım sonucu yakınlarına intihar mesajı atıp, kendisini yatak odasında iple asmaya çalıştı.