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Son dakika haberi… " değilmiş" deyip okeye dönmeye devam ettiler!

Son dakika haberi... ’dan trajikomik bir son dakika haberi geldi. Antalya’da bir kişi, boşanma davası açan eşine mesaj atıp iple girişiminde bulundu. Kahvede okey oynayan mahalle sakinleri intihara teşebbüs eden kişinin arkadaşları olduğunu zannedince büyük panik yaşadı. Ambulansın kapısını açıp bakan arkadaşları, " değilmiş" deyip oyunlarının başına dönerek pes artık dedirtti. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 15:07
Son dakika haberi… Mehmet değilmiş deyip okeye dönmeye devam ettiler!

'da yakında bir kahvehanede okey oynayan mahalle sakinleri intihara teşebbüs eden kişinin arkadaşları olduğunu zannedince olanlar oldu. Ambulansın kapısını açıp bakan arkadaşları, " değilmiş" deyip oyunlarının başına döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2775 Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Tüm çabalarına rağmen eşini barışmaya ikna edemeyen koca, girdiği bunalım sonucu yakınlarına mesajı atıp, kendisini yatak odasında iple asmaya çalıştı.

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Son dakika haberi… "Mehmet değilmiş" deyip okeye dönmeye devam ettiler!
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