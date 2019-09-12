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'den için son dakika fırtına ve uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 13 Eylül

Genel Müdürlüğü'nden başta olmak üzere birçok il için son dakika ve fırtına uyarısı geldi. Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, Doğu bölgelerinde etkisini gösteren yağışlar Batı bölgelerine doğru kayıyor. Hal böyle olunca, sabah saatlerinde gerek işe giden vatandaşlar gerekse çocuklarını okula bırakanlar 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıklayan Meteoroloji, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Saat aralığı da paylaşan MGM, oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Haberimizin detaylarından 13 Eylül 2019 Cuma günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve fırtına uyarısı hakkında bilgi edinebilir, İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.9.2019 07:01 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 07:03
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 13 Eylül

Genel Müdürlüğü'nden yurdun Batı bölgeleri için son dakika ve fırtına uyarısı geldi! Doğu Karadeniz merkezli yağışların ekseni Batı bölgelerine doğru ilerlerken uyarılar da art arda geliyor. Gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşan kurum, böylelikle vatandaşların yanıtını aradığı 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna da cevap vermiş oldu. Marmara Bölgesi'nde ile birçok il için kuvvetli rüzgar ve fırtına ikazı yapan Meteoroloji, oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Öte yandan, İstanbul hava durumu bilgilerini de detaylı olarak aktaran MGM, saat aralığı ile gerek sağanak yağışlar gerekse beklenen fırtına hakkında detayları aktardı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 13 EYLÜL

Haberimizin detaylarından 13 Eylül 2019 Cuma günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve fırtına uyarısı hakkında bilgi edinebilir, İstanbul başta olmak üzere merak ettiğiniz illerin sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 13 Eylül
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