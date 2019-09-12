Meteoroloji'den İstanbul için son dakika fırtına ve hava durumu uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 13 Eylül

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurdun Batı bölgeleri için son dakika hava durumu ve fırtına uyarısı geldi! Doğu Karadeniz merkezli yağışların ekseni Batı bölgelerine doğru ilerlerken uyarılar da art arda geliyor. Gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşan kurum, böylelikle vatandaşların yanıtını aradığı 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna da cevap vermiş oldu. Marmara Bölgesi'nde İstanbul ile birçok il için kuvvetli rüzgar ve fırtına ikazı yapan Meteoroloji, oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Öte yandan, İstanbul hava durumu bilgilerini de detaylı olarak aktaran MGM, saat aralığı ile gerek sağanak yağışlar gerekse beklenen fırtına hakkında detayları aktardı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 13 EYLÜL

Haberimizin detaylarından 13 Eylül 2019 Cuma günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve fırtına uyarısı hakkında bilgi edinebilir, İstanbul başta olmak üzere merak ettiğiniz illerin sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.