Ne zaman emekli olurum? Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

Emeklilik yaşı hesaplama, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sisteminin vatandaşlara sunduğu en büyük kolaylıklardan bir tanesidir. SSK'lı olarak çalışan bir işçi ile Bağkur üzerinden prim ödemesi yapanların emeklilik süreleri aynı değildir. Peki, emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? İşte ne zaman emekli olurum sorusunun cevabı…

EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?

Bu sayfada kişilerin emeklilik yaşı hesaplama yapabilmek adına ilk olarak formu doldurması istenir. Formun doldurulması sırasında kişilerin sigorta bilgilerini girmesi gerekir. Bilgilerin girilmesi sonrasında ise sistem tarafından hesaplamalar yapılarak sonuç ekranda yayınlanır. Yayınlanan bilgilerde yaş bilgisi de yer aldığından dolayı kişiler tek bir uygulama ile hem emeklilik yaşı hesaplama hem de emeklilik sorgulama yapmaktadır. Ne zaman emekli olurum uygulamasında yapılan emeklilik yaşı hesaplama işlemlerinin örnek bir sonuç sayfası şöyledir;

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sonuç sayfasında görüldüğü gibi kişilerin hangi tarihte emekli olacağı hesaplandığından dolayı kişilerin kaç yıl sonra ve kaç yaşında emekli olacağı da öğrenilir. Bu konuda bilgi almak isteyenlerin benzer adımları takip etmesi yeterlidir. Esgm-sgk sayfasında yer alan emeklilik yaşı hesaplama yazısında sorgulamada güncel sigorta bilgilerin girilmesi gerektiği ifade edilir.

KREDİ İLE PEŞİN ÖDEME

SGK, borcunu peşin ödeyerek kapatmak isteyen Bağ-Kur'lular için kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalarla anlaşmış bulunuyor. Bu bankalardan kredi kullananlar borcu kapattıkları tarihten itibaren emekliliğe hak kazanıyor. Kredi taksitleri de emekli aylıklarından kesiliyor. Şirket ortakları, köy ve mahalle muhtarları, tarım Bağ-Kur'luları ve milyonlarca esnaf için bu aydan itibaren yeni bir dönem başladı. Bu kişilerin Bağ- Kur primleri artık prime esas kazançlarının yüzde 34.5'i yerine yüzde 29.5'i üzerinden alınacak. Prime esas kazanç asgari ücret ile bunun 6.5 katı arasında belirlenebiliyor. Bu da 2016 yılı için bin 647 lira ile 10 bin 705 lira arasında paraya tekabül ediyor.

Kişilerin emeklilik yaşı hesaplama için doğru sonuçları alabilmesi adına güncel sigorta bilgilerini kullanması zorunludur. Sigorta bilgilerini bilmeyen ya da güncel sigorta bilgilerini öğrenmek isteyenler e devlet üzerinden sigorta dökümü alınmalıdır. Döküm alındıktan sonra sigorta bilgileri öğrenilerek, emeklilik yaşı hesaplama için forma bilgiler girilebilir. Tüm hizmetler ücretsiz odluğundan çok kısa süre içerisinde işlemler tamamlanabilir.