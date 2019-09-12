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Sahte ’çiden 10 milyon liralık vurgun

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019
Sahte MİT’çiden 10 milyon liralık vurgun
Kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Edirne Bölge Başkanı olarak tanıtarak sahte evrakla bir iş insanına sattığı TOKİ arazisinden 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş insanı Cemal S.'nin, kendisini MİT Edirne Bölge Başkanı ve TOKİ yetkilisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası kendini MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan kişinin 2017'de Kırkpınar güreşleri ağalık ihalesini alan ve ödeme yapmadığı gerekçesiyle ağalığı düşürülen Ahmet Çetin olduğunu belirledi. Soruşturma kapsamında Tekirdağ'da bir adrese düzenlenen operasyonda Ahmet Çetin ile birlikte bir şahıs gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Sahte MİT’çiden 10 milyon liralık vurgun
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