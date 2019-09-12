Şifreleri isteyip vurgun yaptılar

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, 47 kişilik bir dolandırıcılık çetesini operasyonla çökertti. Siber Polislerin tespitlerine göre; kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, bankalardan mağdurlara kısa mesajla gelen şifreleri öğrendi. 25 kişinin hesaplarına giren çete üyeleri söz konusu hesaplardan 650 bin lira çekti ve kendi hesaplarına aktardı. Çete üyelerinin, paraların aktarıldığı bazı hesapları açmaları için insanlara para verdikleri ve söz konusu hesap sahiplerinin de gözaltına alındığı vurgulandı.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çete üyelerine yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Ankara, Antalya, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Ordu ve Zonguldak'ta saptanan adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 47 şüpheli 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' gerekçesiyle gözaltına alındı. Bazı çete üyeleri lüks rezidans dairelerinde yakalandı. Çetenin diğer üyeleri ise 'Çağrı Merkezi' olarak kullandıkları ve aramaları yaptıkları adreslerde suçüstü yakalandı.



Adreslerde çok sayıda SIM kart bulundu. Çete üyelerinin dolandırıcılık olaylarında kullandıkları cep telefonları ve bilgisayarlar başta olmak üzere çok sayıda suç unsuruna da incelenmek üzere el konuldu. 47 şüpheli, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı. 22'si ise tutuklandı. Diğer 21 şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Devam eden incelemeler kapsamında yeni gözaltıların yaşanabileceği de ifade edildi.