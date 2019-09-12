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: 2019 ve güncel listesi!

Türkiye ve dünyada yaşanan vatandaşları korkuttu. Hem hem de ’dan yapılan açıklamada son depremin Ardahan’ın Büyüksütlüce ilçesinde meydana geldiği kaydedildi. Şehirde birçok kişi depremi hissettiği bilgisine ulaşıldı. Depremin şiddeti ise 2.1 büyüklüğünde oldu. Özellikle Türkiye’de meydana gelen son dakika listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 2019 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre son depremler güncel listesi…

Giriş Tarihi: 12.9.2019 09:05 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 09:08
Son depremler: 12 Eylül 2019 AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem listesi!

Son depremlerin ard arda yaşanması vatandaşları telaşa düşürüyor. Güncel bilgiler ışığında 12 Eylül 2019 AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem listesi merak ediliyor. Bu bağlamda '' Son depremler nerede oldu?'' sorusuna arama motorunda yanıt aranıyor. Kandilli resmi sayfasından güncel listeyi paylaştı. Gelen bilgiye göre Ardahan'ın Büyüksütlüce ilçesinde 2.1 büyüklüğünde yerin 6.9 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Haberimizin devamında 12 Eylül 2019 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre güncel deprem listesini derledik.

SON DEPREMLER LİSTESİ -12 EYLÜL 2019 KANDİLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER!

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.09.12 07:55:34  40.9657   42.7600        6.9      -.-  2.1  -.-   BUYUKSUTLUCE-(ARDAHAN)                            İlksel
2019.09.12 07:00:10  38.7332   38.2345       19.3      -.-  1.9  -.-   YUKARISULMENLI-ARGUVAN (MALATYA)                  İlksel
2019.09.12 04:30:30  40.1103   35.8098        5.6      -.-  1.9  -.-   HANOZU-KADISEHRI (YOZGAT)                         İlksel
2019.09.12 04:08:52  38.0392   26.8740        5.6      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.09.12 03:42:14  39.4275   29.2518        5.4      -.-  1.7  -.-   EGRIGOZ-EMET (KUTAHYA)                            İlksel
2019.09.12 03:40:44  37.8330   26.8352       17.0      -.-  1.3  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2019.09.12 03:17:32  37.5147   43.8033        5.0      -.-  3.3  3.4   AGACDIBI-(HAKKARI)                                REVIZE01   (2019.09.12 03:17:32)
2019.09.12 02:48:35  39.3145   41.1032        6.7      -.-  1.3  -.-   KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL)                     İlksel
2019.09.12 02:46:15  36.4322   28.6695        9.5      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.12 02:17:21  38.1673   27.4287        6.3      -.-  1.7  -.-   ARSLANLAR-TORBALI (IZMIR)                         İlksel
2019.09.12 01:58:54  38.0243   26.8690        5.4      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.09.12 01:11:14  37.8843   29.6173        7.0      -.-  1.5  -.-   ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI)                      İlksel
2019.09.12 00:30:31  39.1580   27.9212       12.5      -.-  1.8  -.-   YAYKIN-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2019.09.11 23:48:07  40.6340   35.3860        6.2      -.-  2.8  -.-   YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA)                        İlksel
2019.09.11 23:02:55  40.6443   35.3878        5.5      -.-  3.3  -.-   YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA)                        İlksel
2019.09.11 23:01:41  40.6302   35.3870        5.0      -.-  3.9  3.9   YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA)                        İlksel
2019.09.11 21:38:34  36.8313   36.8507       15.1      -.-  2.6  -.-   GOZKAYA-(KILIS)                                   İlksel
2019.09.11 20:50:28  35.3403   27.7088        9.4      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.11 18:14:38  36.8778   27.3405        7.5      -.-  2.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.09.11 17:55:35  37.7927   29.7525       12.8      -.-  1.6  -.-   AYVAZ-CARDAK (DENIZLI)                            İlksel
2019.09.11 17:48:26  37.8375   29.6760        9.6      -.-  1.9  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.09.11 17:10:49  37.1102   34.5505        5.3      -.-  2.1  -.-   SEBIL-CAMLIYAYLA (MERSIN)                         İlksel
2019.09.11 16:53:54  38.5967   43.0052       34.7      -.-  1.8  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2019.09.11 16:28:37  39.0592   26.8225       15.8      -.-  1.6  -.-   YAHSIBEY-DIKILI (IZMIR)                           İlksel
2019.09.11 15:43:10  39.1328   27.5888        0.0      -.-  1.9  -.-   DARKALE-SOMA (MANISA)                             İlksel
2019.09.11 14:30:55  37.8640   29.6877        5.7      -.-  3.1  3.2   AVDAN-BOZKURT (DENIZLI)                           İlksel
2019.09.11 13:56:56  38.7320   43.1560       21.9      -.-  2.3  -.-   VAN GOLU                                          İlksel

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Son depremler: 12 Eylül 2019 AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem listesi!
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