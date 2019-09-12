Son depremler: 12 Eylül 2019 AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem listesi!

Son depremlerin ard arda yaşanması vatandaşları telaşa düşürüyor. Güncel bilgiler ışığında 12 Eylül 2019 AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem listesi merak ediliyor. Bu bağlamda '' Son depremler nerede oldu?'' sorusuna arama motorunda yanıt aranıyor. Kandilli resmi sayfasından güncel listeyi paylaştı. Gelen bilgiye göre Ardahan'ın Büyüksütlüce ilçesinde 2.1 büyüklüğünde yerin 6.9 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Haberimizin devamında 12 Eylül 2019 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre güncel deprem listesini derledik.

SON DEPREMLER LİSTESİ -12 EYLÜL 2019 KANDİLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER!

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.12 07:55:34 40.9657 42.7600 6.9 -.- 2.1 -.- BUYUKSUTLUCE-(ARDAHAN) İlksel 2019.09.12 07:00:10 38.7332 38.2345 19.3 -.- 1.9 -.- YUKARISULMENLI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.09.12 04:30:30 40.1103 35.8098 5.6 -.- 1.9 -.- HANOZU-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel 2019.09.12 04:08:52 38.0392 26.8740 5.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.12 03:42:14 39.4275 29.2518 5.4 -.- 1.7 -.- EGRIGOZ-EMET (KUTAHYA) İlksel 2019.09.12 03:40:44 37.8330 26.8352 17.0 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.12 03:17:32 37.5147 43.8033 5.0 -.- 3.3 3.4 AGACDIBI-(HAKKARI) REVIZE01 (2019.09.12 03:17:32) 2019.09.12 02:48:35 39.3145 41.1032 6.7 -.- 1.3 -.- KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel 2019.09.12 02:46:15 36.4322 28.6695 9.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.12 02:17:21 38.1673 27.4287 6.3 -.- 1.7 -.- ARSLANLAR-TORBALI (IZMIR) İlksel 2019.09.12 01:58:54 38.0243 26.8690 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.12 01:11:14 37.8843 29.6173 7.0 -.- 1.5 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.12 00:30:31 39.1580 27.9212 12.5 -.- 1.8 -.- YAYKIN-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.09.11 23:48:07 40.6340 35.3860 6.2 -.- 2.8 -.- YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA) İlksel 2019.09.11 23:02:55 40.6443 35.3878 5.5 -.- 3.3 -.- YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA) İlksel 2019.09.11 23:01:41 40.6302 35.3870 5.0 -.- 3.9 3.9 YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA) İlksel 2019.09.11 21:38:34 36.8313 36.8507 15.1 -.- 2.6 -.- GOZKAYA-(KILIS) İlksel 2019.09.11 20:50:28 35.3403 27.7088 9.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.11 18:14:38 36.8778 27.3405 7.5 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.11 17:55:35 37.7927 29.7525 12.8 -.- 1.6 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.11 17:48:26 37.8375 29.6760 9.6 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.11 17:10:49 37.1102 34.5505 5.3 -.- 2.1 -.- SEBIL-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel 2019.09.11 16:53:54 38.5967 43.0052 34.7 -.- 1.8 -.- VAN GOLU İlksel 2019.09.11 16:28:37 39.0592 26.8225 15.8 -.- 1.6 -.- YAHSIBEY-DIKILI (IZMIR) İlksel 2019.09.11 15:43:10 39.1328 27.5888 0.0 -.- 1.9 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel 2019.09.11 14:30:55 37.8640 29.6877 5.7 -.- 3.1 3.2 AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.11 13:56:56 38.7320 43.1560 21.9 -.- 2.3 -.- VAN GOLU İlksel