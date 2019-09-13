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bu akşam başlıyor! 'e ne olacak? İşte

522. bölüm bu akşam sevenleriyle televizyon ekranlarında buluşacak. Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar dizisi yeni sezon bölümünde 'in yoğun bakımdan çıkmasıyla başlayacak. Ancak iyileşebilecek mi sorusunun yanıtı henüz yok. geçtiğimiz günlerde yayın kanalı Kanal D tarafından paylaşılmıştı. İşte Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı! (522. bölüm fragmanı)

Giriş Tarihi: 13.9.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 14:49
Arka Sokaklar yeni sezon bu akşam başlıyor! Mesut Komiser'e ne olacak? İşte Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı

Arka Sokaklar yeni sezon bölümü bu akşam izleyicileriyle buluşacak. Rıza Baba ve ekibinin başından geçen olayları anlatan polisiye dizi başladığı günden bu yana oldukça popüler kalmaya devam etti. En uzun soluklu dizilerden olan Arka Sokaklar dizisi Kanal D ekranlarında cuma günleri yeni bölümlerini yayınlamaya devam edecek. İşte Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı!

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON FRAGMANI

Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı yayınlandı! (14. sezon)

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Zafer Ergin (Rıza Soylu)

Şevket Çoruh (Mesut Güneri)

Özgür Ozan (Hüsnü Çoban)

Alp Korkmaz (Ali Akdoğan)

Oya Okar (Selin Demirci)

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Arka Sokaklar yeni sezon bu akşam başlıyor! Mesut Komiser'e ne olacak? İşte Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı
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