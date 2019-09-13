Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bariyerlere çarpan minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Bariyerlere çarpan minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada, aynı aileden 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019 10:57
Bariyerlere çarpan minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Bilecik- Eskişehir yolunun otogar kavşağında meydana geldi. Necati Atalan yönetimindeki 20 AG 193 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarparak, devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücünün eşi Safiye Atalan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Necati, Mustafa, Zeynep Serra, Büşra, Refakat, Gülhan, Burak ve Osman Atalan ise ambulanslarla Bilecik ve Bozüyük devlet hastanelerine götürüldü. Atalan ailesinin, Zonguldak'ta katıldığı düğünden Denizli'ye döndüğü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bariyerlere çarpan minibüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN