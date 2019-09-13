Beyin kanaması sonrası ölen hasta organları ile umut olduBağışladığı organları ile 3 kişinin umudu oldu

Geçtiğimiz 10 Eylül'de rahatsızlanarak Denizli Devlet Hastanesi Acil Servis'e kaldırılan Uyar'ın, yapılan tahlil ve tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek hemen Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Yoğun bakımda 3 boyunca kalan Uyar'ın 12 Eylül'de beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından hastanın ailesi ile yapılan görüşmeler sonucunda Uyar'ın organları bağışlandı. İzmir'den gelen ekipler tarafından 2 böbrek ve karaciğer alınarak Ege Üniversitesi ve Kent Hastanesi'nde organ bekleyen hastalara gönderildi.



2019 yılında Denizli'de 18 organ bağışı gerçekleşti

Organ bağının ardından konuşan Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli'de başlattıkları 'Her Bağış Yeni Bir Hayat' projesiyle organ bağışına olan duyarlılığı arttırdıklarını söyledi. Öztürk, "Denizli İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda bilinçlendirme amacıyla yola çıktığımız proje kapsamında hem kadavradan organ bağış sayısını hem de organ bağışında bulunmayı beyan eden kişi sayısını arttırmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda şuana kadar Denizli'de 9 bin organ bağış sayısına ulaştık. Kadavradan organ bağış sayılarına baktığımızda da 2019 yılında Denizli'de Mustafa Uyar'la birlikte 40 beyin ölümü gerçekleşti ve bunlardan 18'inin organları ailesi tarafından bağışlandı. Rakamlara baktığımızda vatandaşlarımızda organ bağışı konusunda duyarlılığın arttığını görüyoruz. Ben buradan Uyar ailesine baş sağlığı dileyerek, organ bağışında bulundukları için teşekkür ediyorum" dedi.

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