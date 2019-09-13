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Birbirinden güzel, anlamlı ve resimli ve sözleri yayınlandı! 2019 Kısa, Uzun, Resimli Cuma mesajları

Bir Cuma gününün daha gelişi ile beraber mutluluk ve huzur yaşanıyor. Her hafta olduğu gibi bugün de, milyonlarca vatandaş en yeni, anlamlı ve resimli ile sevdiklerini hatırlamayı unutmuyor. Yakınları için birbirinden farklı görseller ile Hayırlı Cumalar mesajları arayan yurttaşlar, sabah saatlerinden bu yana araştırmalarını yapıyor. Özel olarak hazırladığımız haberimizde, kısa, uzun ve resimli Cuma mesajları ve sözleri görsellerine yer verirken; dualı ve ayetli resimleri de değerlendirebileceğiniz seçenekler arasına ekledik. İşte, 13 2019 Cuma için eş, dost, akraba ve nicesine WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz görseller... İşte, birbirinden farklı, ayetli ve yeni Cuma mesajları!

Giriş Tarihi: 13.9.2019 09:29
Birbirinden güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı! 2019 Kısa, Uzun, Resimli Cuma mesajları

Hayırlı Cumalar... Bir Mübarek Cuma gününe girmenin daha huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Her vakit olduğu gibi, bugün de eller semaya açılacak ve dualarla ibadetler yapılacak. Bu anlamlı günün coşkusunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak ve ulaştırmak isteyen milyonlarca Müslüman, kısa, uzun, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli için araştırmalarını Google üzerinde arttırdı. Öyle ki, günün ilk saatlerinden itibaren tebrik mesajları hakkında araştırmalar bir hayli yoğunluk kazandı. Gerek WhatsApp gerekse çeşitli Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden göndermek için ve sözleri araştıran vatandaşlar, yakınlarını hatırlayıp hatırlatmak istiyor.

EN GÜZEL, KISA, UZUN VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI 13 EYLÜL 2019

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua ve ayet içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

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Birbirinden güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı! 2019 Kısa, Uzun, Resimli Cuma mesajları
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