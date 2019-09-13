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Müslüman alemi için mübarek gün sayılan günü geldi çattı. Günün anlam ve önemine göre en merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi de " saat kaçta?" sorusunun yanıtı oluyor. Günün anlamına göre , ve başta olmak üzere il il namaz vakitleri yoğun ilgi görmekte. Bu mübarek günde camiler dolup taşacak, eller semaya açılacak ve vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecekler. Bu bağlamda, ? , Ankara, İzmir ve burada!

Giriş Tarihi: 13.9.2019 08:54 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 08:54
Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 13 Eylül 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti burada

Mübarek gününün gelmesi ile birlikte vatandaşlar büyük bir coşku ve heyecan duyuyor. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirecek olmanın verdiği huzur karşısında neşe dolan vatandaşlar günün anlam ve önemine göre " saat kaçta?" araştırması yapıyorlar. Bununla birlikte Cuma namazını ilk kez kılacak gençler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Cuma Hutbesini de dinleyecekler. Buna göre; ? , , ve burada!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 13 EYLÜL 2019 İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

Haberimizin detaylarından Cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenebilir, il il detaylı Cuma namazı saat bilgilerine ulaşabilirsiniz.

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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 13 Eylül 2019 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti burada
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