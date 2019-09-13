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’ta 6 yaşındaki çocuk silahla kendini vurdu

’ta 6 yaşındaki bir çocuk iddiaya göre evde bulduğu silah ile oynarken kendini başından yaraladı. Ağır yaralanan çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 11:59
Esenyurt’ta 6 yaşındaki çocuk silahla kendini vurdu

Olay, sabah 07.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki C.D. anneannesinin evindeydi. Burada evde kime ait olduğu henüz öğrenilemeyen ruhsatsız silah ile oynayan çocuk, silahın bir anda ateş almasıyla başından vuruldu. Silah sesini duyan akrabaları çocuğu kendi imkanları ile hastaneye götürdü. Hemen ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili polis ekiplerinin incelemelere başladığı öğrenildi.

Başından ağır yaralandığı öğrenilen çocuğun yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi devam ediyor.

Fuhuş yapılan evlerin etrafına gözcü koyup komisyon vermişler

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Esenyurt’ta 6 yaşındaki çocuk silahla kendini vurdu
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