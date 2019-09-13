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Bu haftanın BİM aktüel ürünleri raflarda yerini aldı! 13 Eylül kataloğu tam liste halinde

Yeni haftaya ilişkin olarak büyük bir merakla beklenen 13 Eylül BİM aktüel kataloğu belli oldu. İlgili liste, kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu haftanın aktüel listesinde indirimli kırtasiye fırsatları bulunurken, teknoloji ürünleri de oldukça iddialı. Haftanın öne çıkanları ise hiç şüphesiz, Huawei marka Y5 akıllı cep telefonu ile Keysmart marka buzdolabı olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar da, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden indirimli kırtasiye ürünleri ile çeşitli teknolojik aletleri içeren 13 Eylül 2019 Cuma listesine yer verdik.

Giriş Tarihi: 13.9.2019 08:11 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 09:44
Bu haftanın BİM aktüel ürünleri raflarda yerini aldı! 13 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde

Haftanın 13 Eylül günü için kataloğu belli oldu. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM 13 Eylül Cuma aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli kırtasiye ürünleri ile teknoloji aletleri gibi oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

BU HAFTANIN BİM KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER VAR? 13 EYLÜL 2019 CUMA

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, Huawei marka Y5 akıllı cep telefonu olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli kırtasiye ürünleri bulunurken, elektronik tutkunları için de teknoloji fırsatları bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 13 Eylül BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.

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Bu haftanın BİM aktüel ürünleri raflarda yerini aldı! 13 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde
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