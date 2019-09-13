Kadına şiddete karşı mesajımız güçlü olmalı

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atv'de yayımlanan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin "Şahin Ağa"sı Turgay Tanülkü, kadına şiddete karşı sanatçıların eleştirilerini güçlü bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini söyledi. Tanülkü, "İnsanlara bunu hepimizin anlatması gerekiyor. 'Eşkıya' dizisinde kadına şiddete karşı mesajlar verilecek. Bütün diziler kadına şiddete karşı en güçlü şekilde mesajlarını izleyiciye vermeli" diye konuştu.Turgay Tanülkü, SABAH'la yaptığı samimi sohbette şunları söyledi:8-9 yaşlarında omzumda gazetelerle 35 bin nüfuslu Uşak'ta 30 bin gazete satardım. Gazete okuma sayımız giderek azalıyor. Okumuyoruz, yürürken birbirimize yol vermiyoruz, birbirimize 'merhaba' demekten kaçınıyoruz. 'Merhaba'yı unutan bir toplum olmamalıyız. Benim Anadolu insanım ekmeğini ve duygularını paylaşır. Misafirperver ve hoşgörülüdür. Benim insanım hiç kimseyi sokakta bırakmaz.Kültürel bir gelişme olmadığında şiddet vakaları alışkanlık haline geliyor. Kültürel düzeyi yüksek bölgelerde bu olaylar en aza iniyor. Özellikle kadına şiddet olaylarına karşı öğretmenlerimizin, sanatçılarımızın eleştirilerini güçlü bir şekilde ortaya koymaları, hepimizin bunu insanlara anlatması gerekiyor.Şiddet olayları olurken bir de kameraya çekenler var. Kardeşim, kameraya çekeceğine şiddete uğrayan insana yardım etsene! Biz bu tür olaylara müdahale etmek yerine başkasının engellemesini bekliyoruz.Her şeyi devletten beklediğimiz sürece de bu olaylar çoğalıyor. "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde de kadına şiddete karşı mesajlar verilecek. Bütün diziler kadına şiddete karşı en güçlü şekilde mesajlarını izleyiciye vermeli.Cezaevindeki olsun sokaktaki olsun hiçbir çocuğumuzu ötekileştirmeyelim. 26 evladım 8 torunum var. Evlatlarımın 4'ü sokaktandı. Onları okuttum ve 1'i şu anda avukat oldu. Sokaktaki çocuklarımıza yeter ki bir 'merhaba' diyelim, onları sevelim, kokularından rahatsız olmayalım. Cezaevinden aldığım evlatlarım var. Onlara 'kuzum' derim. Bir gün 4 yaşındaki kızım Zeynep, "Baba bize kuzum diyorsun ama koyunlar kuzularının yanına geliyor ama sen gelmiyorsun" dedi.İnsan sevdiklerinin her zaman yanında olmalı. Bu ülkeyi seviyorsan bu ülkenin acısında da tatlısında da yanında olmalısın. Küçükken annem karnımız doymadığında, "Pencereden dışarı bakın" derdi. Dışarıda çok zor durumda olan insanlar var. Öyle bir hale geldik ki desturlarımızı unuttuk.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de diziyi yakından takip ettiğini dile getiren Tanülkü, "En çok dizideki sözlere dikkat ediyor. Kendisinin ilgisi bizleri de çok memnun ediyor. Senaristlerimiz dizide atalarımızdan gelen sözlere yer veriyor. Devlet Bey de atasözlerine büyük önem veriyor. Bana, 'Kaydediyorum bu anlamlı sözleri' diyor" şeklinde konuştu.