Son dakika: Esenyurt'ta bir binanın tuğlaları yıkıldı, 2 vatandaş yaralandı
Esenyurt’ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları rüzgar nedeni ile yıkıldı. O sırada yoldan geçen 2 vatandaş tuğlaların altında kalarak, yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Giriş Tarihi: 13.9.2019 11:58Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 12:23
Esenyurt'ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları rüzgar nedeni ile yıkıldı. O sırada yoldan geçen 2 vatandaş tuğlaların altında kalarak, yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.