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Son dakika: 'ta bir binanın tuğlaları yıkıldı, 2 vatandaş yaralandı

’ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları rüzgar nedeni ile yıkıldı. O sırada yoldan geçen 2 vatandaş tuğlaların altında kalarak, yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 12:23
Son dakika: Esenyurt'ta bir binanın tuğlaları yıkıldı, 2 vatandaş yaralandı

Esenyurt'ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları rüzgar nedeni ile yıkıldı. O sırada yoldan geçen 2 vatandaş tuğlaların altında kalarak, yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Fuhuş yapılan evlerin etrafına gözcü koyup komisyon vermişler

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Son dakika: Esenyurt'ta bir binanın tuğlaları yıkıldı, 2 vatandaş yaralandı
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