Son dakika haberi: PUBG’den tanıdıkları adama kaçmışlardı! İşte ilk açıklamaları...

Kütahya'da eşlerine not bırakarak evden kaçtığı ileri sürülen ve son günlerin popüler internet oyunu PUBG oynarken tanıştığı H.Y.'nin (23) Osmaniye'deki evinde bulunan Ayşe Daşgın (22) ile kardeşi Reyhan Keçiş (18) ailelerine kavuştu.

"AİLEMİZE TEKRAR KAVUŞTUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ"

Pişman olduklarını belirten kardeşler, "Kandırıldık, ailemize tekrar kavuştuğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Kütahya'da 8 Eylül'de not bırakarak evlerinden ayrılan 4 yıllık evli Ayşen Daşgın ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş'in bulunması için polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Kız kardeşler, 11 Eylül'de polise gelen bir ihbar üzerine son günlerin popüler oyunu PUBG oynarken tanıştığı Osmaniyeli H.Y.'nin annesinin evinde bulundu.