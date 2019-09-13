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haberi: ’den tanıdıkları adama kaçmışlardı! İşte ilk açıklamaları...

’da dün gelen haberi herkesi şaşkına çevirmişti. Eşlerine not bırakarak ’den tanıştıkları adama kaçtıkları ileri sürülen iki kardeş ailelerinin yanına döndü. Ayşe Daşgın ile kardeşi Rehan Keçiş olayın ardından açıklamalarda bulundular. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 13.9.2019 12:52 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 13:02
Son dakika haberi: PUBG’den tanıdıkları adama kaçmışlardı! İşte ilk açıklamaları...

'da eşlerine not bırakarak evden kaçtığı ileri sürülen ve son günlerin popüler internet oyunu oynarken tanıştığı H.Y.'nin (23) Osmaniye'deki evinde bulunan Ayşe Daşgın (22) ile kardeşi Reyhan Keçiş (18) ailelerine kavuştu.

"AİLEMİZE TEKRAR KAVUŞTUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ"

Pişman olduklarını belirten kardeşler, "Kandırıldık, ailemize tekrar kavuştuğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Kütahya'da 8 Eylül'de not bırakarak evlerinden ayrılan 4 yıllık evli Ayşen Daşgın ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş'in bulunması için polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Kız kardeşler, 11 Eylül'de polise gelen bir ihbar üzerine son günlerin popüler oyunu PUBG oynarken tanıştığı Osmaniyeli H.Y.'nin annesinin evinde bulundu.

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Son dakika haberi: PUBG’den tanıdıkları adama kaçmışlardı! İşte ilk açıklamaları...
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