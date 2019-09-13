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: Taksim’de otel odasında 2 İngiliz ölü bulundu!

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre Taksim’de bir otel odasında biri kadın 2 İngiliz ölü bulundu. ’ye tatil için gelen İngiliz uyruklu Adrian Samuel B. (60) ile Halina Paula De S. (59) bugün sabah saatlerinde otel odasında ölü bulundular. Turistlerin ölüm nedenlerinin ise veya alkol olduğu yönünde.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019 17:27 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 17:42
Son dakika haberi: Taksim’de otel odasında 2 İngiliz ölü bulundu!

Gelen son dakika haberine göre Taksim'de bir apart otele tatil için Türkiye'ye gelen, İngiliz uyruklu Adrian Samuel B. (60) ile Halina Paula De S. (59) bugün sabah saatlerinde ölü olarak bulundu. Geçen hafta otele yerleşip en son önceki gece İstanbul'u gezdikten sonra odalarına çekilen ikiliden 2 gün haber alınamadı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Otel çalışanlarının merak ettiği çift sabah saatlerinde temizlik için odaya girmeye çalışıp temizlik görevlisi kadının ihbarıyla bulundu. Otel personelinin kapıyı kırarak girdiği odada ikili, yataklarının üzerinde hareketsiz ve cansız halde bulundu.

ALKOL VE UYUŞTURUCUDAN KAYNAKLI ZEHİRLENME!

İhbar üzerine otele gelen ekipler Blight ve De Silva'nın hayatta olmadığını belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesetler üzerinde darp ve yaralama izine rastlanmazken ikilinin alkol ve uyuşturucu kaynaklı bir zehirlenmeden hayatlarını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Hayatlarını kaybeden 2 İngiliz'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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Son dakika haberi: Taksim’de otel odasında 2 İngiliz ölü bulundu!
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