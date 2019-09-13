Son Depremler: Marmara Denizi'nde deprem! 13 Eylül Kandilli güncel deprem listesi...

Kandilli Rasathanesi'nin güncel listeden aldığımız bilgiye göre Marmara ve Ege denizi'nde deprem meydana geldi. Ufak çaplı sarsıntılar vatandaşların aklında büyük deprem mi geliyor sorusunu oluşturuyor. Türkiye geneli güncel deprem listesi Kandilli Rasathanesi resmi sitesinden yayınlanıyor. Peki, 13 Eylül günü En son nerede deprem oldu? İşte Güncel liste

SON DEPREMLER (13 EYLÜL EN SON NEREDE DEPREM OLDU?)

Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.13 12:12:48 37.8940 35.0880 18.8 -.- 1.6 -.- PINARBASI-CAMARDI (NIGDE) İlksel 2019.09.13 11:48:12 38.4587 26.8162 7.7 -.- 1.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.13 10:57:02 40.6812 28.4082 7.4 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.13 10:47:30 40.7505 28.6155 8.1 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.13 10:26:30 35.9840 27.3723 5.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.09.13 10:10:35 38.0528 29.1758 16.5 -.- 1.7 -.- UZUNPINAR-(DENIZLI) İlksel 2019.09.13 10:05:59 36.9907 28.1543 9.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.13 09:51:02 39.2863 27.6948 0.0 -.- 1.6 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel 2019.09.13 08:07:05 40.7725 28.7110 5.4 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.13 07:33:57 40.7552 28.7225 13.0 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.13 06:43:10 39.2132 29.3605 5.5 -.- 1.6 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel 2019.09.13 06:31:27 37.8073 29.7255 5.0 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.13 04:06:58 37.9413 26.7028 5.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.09.13 03:53:59 39.8352 28.7180 5.1 -.- 1.8 -.- ASAGIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel 2019.09.13 02:54:56 39.6795 44.4573 5.0 -.- 2.3 -.- YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR) İlksel 2019.09.13 02:19:28 39.6147 26.4308 6.5 -.- 2.5 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.09.13 01:42:10 37.7560 29.7743 26.4 -.- 1.2 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.09.13 01:37:05 39.4375 40.4843 4.7 -.- 2.6 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL) İlksel 2019.09.13 01:23:48 39.1733 40.2720 16.5 -.- 1.9 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel 2019.09.13 01:17:00 37.7477 36.2672 9.5 -.- 2.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2019.09.13 01:03:54 39.6605 44.4747 5.0 -.- 3.2 3.5 GUNGOREN-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel