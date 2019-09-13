Tip-2 diyabet düşme eğiliminde

BUGÜN NELER OLDU

ABD, Kanada ve Avrupa'da 1960'lardan 2014'e kadar süren uzun bir süreçte yapılan bir araştırmada, Tip-2 diyabet vakalarının stabil olduğu, hatta düşme eğiliminde olduğu belirtildi. Araştırmayı yürüten Melbourne'deki Baker Kalp ve Diyabet Enstitütüsü'nden Prof. Dr. Dianna Magliano, "Son yıllarda gelir düzeyi yüksek ülkelerde bu hastalığın sabit bir seviyede seyrettiğini, hatta düşüşte olduğunu gözlemledik" dedi. Hastalığın 2006-2014 arasında üçte bir oranında arttığını belirten Magliano, obezite ve sağlıksız yaşam koşullarına bağlı olan bu hastalığın hala çok iyi gözlemlenmesi gerektiğini de ekledi. Magliano, "Tehlike hala sürüyor" dedi. DIŞ HABERLER