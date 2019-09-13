Uyuşturucu için abla katili oldu

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Adana'da, uyuşturucu bağımlısı olan Ali Bilen (24), dün sabah 6 aydır aynı evde birlikte yaşadığı ablası Sultan Bilen'den (34), uyuşturucu almak için para istedi. Ablası reddedince tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından mutfaktan ekmek bıçağını alan Ali Bilen, ablasını 20 yerinden bıçakladı. Ardından üst katta oturan ev sahibi Zübeyde Kurtar'ın kapısını çalıp, "Buranın adresi ne? Ablamla kavga ettim, ambulans çağırın" dedikten sonra kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sultan Bilen'in öldüğünü belirlerken, zanlı kısa sürede yakalandı. Ali Bilen'in başta hırsızlık olmak üzere gasp, tehdit ve uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan 12 ayrı kaydının bulunduğu, hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden de "Denetimli serbestlik" kapsamında tahliye edildiği belirlendi.