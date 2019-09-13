Vahşice öldürülen kadının katili oğlu çıktı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, önceki gün iş yerine gitmeyen Tülin Beygirci (48), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Beygirci'nin cesedinde yapılan ilk incemelerde, 50'nin üzerine bıçak darbesine rastlandı. Gemlik Emniyet Müdürlüğü ile Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 yıl önce eşinden boşanan Beygirci'nin evinin çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Kamera kayıtlarında görülen kadının oğlu Berke K.'nin (24), Denizli'de üniversite öğrencisi olduğunu tespit etti. Berke Karasu'ya telefonla ulaşan polisler, annesinin vefat ettiğini, cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alması için Bursa'ya gelmesi gerektiğini söyledi. Polis, kaçma ihtimaline karşı Denizli'den bineceği otobüsü de takibe aldı. Ekipler, zanlıyı Bursa'da otogarda polis aracına bindirip Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Gözaltına alınan Berke Karasu polis sorgusunda önce inkar etti fakat delilleri görünce annesini öldürdüğünü itiraf etti. Bazı derslerden kaldığı için okulu uzayan şüphelinin, bunu gizlemek için annesine 'yüksek lisans yapacağım' yalanını söylediği öğrenildi. Bu yalana inanan kadının Denizli'ye oğlunun yanına taşınmayı planladığı, Berke Karasu'nun da yalanı ortaya çıkacağı için kendini baskı altında hissettiğini dile getirdiği ifade edildi. Katil zanlısının, cinayetin namus yüzünden başka birisi tarafından işlendiği izlenimi vermek için evdeki elbise dolabının aynasına annesinin kanıyla "Bu mahallenin onuru var" yazdığı da ortaya çıktı.