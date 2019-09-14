Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika haberi: Bakıcı dehşeti böyle ortaya çıktı! Bakıcının sözleri kan dondurdu

Son Dakika haberi: dehşeti böyle ortaya çıktı! Bakıcının sözleri kan dondurdu

'de yaşanan son dakika haberi kan dondurdu! Bakıcıya bıraktıkları 1 yaşındaki Öykü'nün vücudundaki morlukları görünce oyuncak arabanın içerisine ses cihazı yerleştirdiler. Ses kaydında bakıcının minik kıza nasıl şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Minik Öykü'nün ailesi morlukların nedenini sordukları bakıcıdan, 'Kızımız yürümeyi yeni öğreniyor" yanıtı almıştı. dehşeti ses kaydıyla gerçek ortaya çıktı. İşte bakıcının kan donduran sözleri...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 12:11
Son Dakika haberi: Bakıcı dehşeti böyle ortaya çıktı! Bakıcının sözleri kan dondurdu

'de, bakıcıya bıraktıkları 1 yaşındaki kızları Öykü'nün vücudundaki morlukları görünce şüpheye kapılan baba, oyuncak araba içerisine yerleştirdiği ses kaydıyla minik kıza şiddet uygulandığını ortaya çıkardı. Ses kaydında bakıcının, "Kes sesini, seni öldürürüm. Sus, sesini kes, yat. Sus artık yeter, sabrım kalmadı" sözleri ile tokat ve ağlama sesi duyan baba, eşiyle birlikte soluğu savcılıkta aldı. Ailenin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.

İşte son dakika kan donduran olayın detayları...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika haberi: Bakıcı dehşeti böyle ortaya çıktı! Bakıcının sözleri kan dondurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN