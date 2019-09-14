Son Dakika haberi: Bakıcı dehşeti böyle ortaya çıktı! Bakıcının sözleri kan dondurdu

Mersin'de, bakıcıya bıraktıkları 1 yaşındaki kızları Öykü'nün vücudundaki morlukları görünce şüpheye kapılan baba, oyuncak araba içerisine yerleştirdiği ses kaydıyla minik kıza şiddet uygulandığını ortaya çıkardı. Ses kaydında bakıcının, "Kes sesini, seni öldürürüm. Sus, sesini kes, yat. Sus artık yeter, sabrım kalmadı" sözleri ile tokat ve ağlama sesi duyan baba, eşiyle birlikte soluğu savcılıkta aldı. Ailenin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.

İşte son dakika kan donduran olayın detayları...