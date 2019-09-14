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Bin dolara altın kaplamalı baklava

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019
Bin dolara altın kaplamalı baklava
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir işletmede 24 ayar yaprak altın kaplamalı baklavanın dilimi 1000 dolara satılıyor. Başkent Cakarta'da çeşitli Türk tatlılarının satıldığı "Mardin Baklava" adlı işletmede, dilimi bin dolara satılan baklava müşterilerin ilgisini çekiyor. Türk kültürü ve mutfağına duyduğu ilgiden dolayı Cakarta'da tatlı satışı yapılan işletme açan Irak kökenli 35 yaşındaki Abdul Rahman L Suud Alhammadi, "Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden baklavanın Endonezya'da bilinirliğini artırmayı amaçlıyoruz. Türk ustanın yaptığı ve malzemeleri organik 24 ayar yaprak altın kaplamalı özel baklavanının dilimini bin dolardan satıyoruz" dedi. Altın kaplama tatlıyla Endonezya'da baklavaya yönelik dikkati çekmeyi amaçladıklarını dile getiren Alhammadi, "Baklava için gerekli birçok malzemeyi Türkiye'den, bazılarını da civar ülkelerden temin ediyoruz. Baklavalarımızı Gaziantep'ten getirttiğimiz baklava ustası pişiriyor. Müşterilerimiz tatlılarımızdan çok memnun" diye konuştu.
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