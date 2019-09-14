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Hakan henüz 12 yaşındaydı... Kaldırıldığı hastanede ne yazık ki kurtulamadı

'un Çarşamba ilçesinde, (12), ineklerinin neden telef olduğunu araştırmak için girdiği ahırda, kopan elektrik kablosundan akıma kapılıp, hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 11:43
Hakan henüz 12 yaşındaydı... Kaldırıldığı hastanede ne yazık ki kurtulamadı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Yenikışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Yeşiltaş, annesiyle birlikte ineklerinin telef olduğu ahıra girdi. Anne ve çocuk, ineklerin neden telef olduğunu araştırmaya başladı. Ancak bu sırada Hakan, kopmuş elektrik kablosuna dokundu. Akıma kapılan Hakan Yeşiltaş yere yığılırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri geldi.

Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedaviye alınan Yeşiltaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede ineğin de elektrik akımına kapılarak, telef olduğu ortaya çıktı. Jandarma soruşturma başlattı.

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Hakan henüz 12 yaşındaydı... Kaldırıldığı hastanede ne yazık ki kurtulamadı
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