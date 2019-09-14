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İngiliz turistler otelde ölü bulundu

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019
İstanbul Beyoğlu'nda bir apart otelde kalan İngiliz uyruklu Adrian Samuel Bligh (60) ve Halina Paula De Silva (59) dün sabah temizlik için odaya giden otel görevlisi tarafından yatağın üzerinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri iki turistin yaşamlarını yitirdikleri belirledi. Antalya'nın Alanya ilçesinde ise tatil yapan Polonyalı Jan Sirucek'in (84), serinlemek için girdiği denizde boğuldu. İncekum Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Liudmila Reznikova (77) ise çalışanlar tarafından odasında ölü bulundu. Demirtaş Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan Finlandiyalı turist Jani Petteri Koivisto (46) da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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İngiliz turistler otelde ölü bulundu
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