İpek Açar evlendi

BUGÜN NELER OLDU

Başarılı sanatçı İpek Açar ile müzisyen Alper Kömürcü, dün akşam evlendi. İstanbul Beylerbeyi'nde bulunan Bosphorus Palace'da gerçekleşen düğünde, çiftin nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu, Levon Kordonciyan ve damadın ağabeyi İlker Kömürcü yaptı. Düğün sonrası gazetecilerin karşısına çıkan taze çift, "Çok mutluyuz, ama çok çok heyecanlıyız. Sevenlerimize ve sevdiklerimize, iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür ederiz. Kendi aramızda sade bir düğün olmasını istedik" dedi. İkilinin düğünden sonra balayı için Londra'ya gidecekleri öğrenildi.