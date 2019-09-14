İstanbul'da birçok ilçede elektrik kesintisi! (BEDAŞ) Elektrikler ne zaman gelecek? 14 Eylül 2019

BEDAŞ 14 Eylül elektrik kesinti duyurusu yaptı. Avcılar, Esenyurt, Gaziosmanpaşa gibi birçok ilçede kesinti yaşanıyor. Vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor. Yaşamda aksaklıklara sebep olduğu bilinen kesintilerin tahmini geliş saatlarini haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Elektrikler ne zaman gelecek? 14 Eylül İstanbul Elektrik kesintisi

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- DEMİRTAŞ Mh., HAYRİYEHANIM Sk., KANTARCILAR Cd., KEPENEKÇİ MEDRESESİ Sk., KEPENEKÇİ SABUNHANESİ Sk., KEPENEKÇİ Sk., KEPENEKÇİ YOKUŞU Sk., KIBLE ÇEŞME Cd., KIBLE ÇEŞME ÇIKMAZI Sk., SARIDEMİR Mh., KANTARCILAR Cd., KIBLE ÇEŞME Cd., ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL Cd., RAGIP GÜMÜŞPALA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- CUMHURİYET Mh., UĞURLU Sk., ÇOBANOĞLU Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HÜRRİYET Mh., 305. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BOLLUCA Mh., SARAY BOSNA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TAHTAKALE Mh., ISPARTAKULE Bul., LİLYUM Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TAHTAKALE Mh., ESKİ İSTANBUL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- PINAR Mh., 1502. Sk., 1477. Sk., 1476. Sk., 1475. Sk., 1474. Sk., FİKRİ SÖNMEZ Cd., SİVAS KONGRE Cd., 1473. Sk., 1483. Sk., 1484. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- PINAR Mh., ERZURUM KONGRE Cd., FİKRİ SÖNMEZ Cd., SİVAS KONGRE Cd., 1473. Sk., 1483. Sk., 1484. Sk., 1485. Sk., 1489. Sk., 1490. Sk., 1501. Sk., 1502. Sk., 1506. Sk., 1505. Sk., 1508. Sk., 1509. Sk., 1240. Sk., 1241. Sk., 1289. Sk., 1290. Sk., 1291. Sk., YEŞİLKENT Mh., 1300. Sk., 1301. Sk., 1296. Sk., 1298. Sk., 1299. Sk., 1902. Sk., 1903. Sk., 1905. Sk., 1908. Sk., 1909. Sk., NAZIM HİKMET Bul., 2011. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:30-01:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- GÜMÜŞYAKA Mh., ABDİAĞA Cd., ŞEHZADE MEHMET Cd., EKREM Sk., FEHMİ Sk., YEKTA Sk., ALTAN Sk., TEYYARE Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YEŞİLKENT Mh., G-40 Sk., G-205 Sk., OZANLAR Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YEŞİLKENT Mh., G-678 Sk., G-868 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- ÇIRÇIR Mh., BAŞAK Sk., SİPER Sk., SUNAR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KUMBURGAZ Mh., CUMHURİYET 4 Cd., UMUT Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- CUMHURİYET Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HADIMKÖY Mh., ABDÜLEZELPAŞA Cd., SALİME Sk., İZCİ Sk., DERİN YOL Sk., NEVRUZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KAYABAŞI Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., AİLE BAHÇESİ LİTROS YOLU Sk., LİTROS YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27725-8066)

- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., YILDIZ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MALTEPE Mh., FAZILPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- RUMELİFENERİ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- BAHÇEKÖY YENİ Mh., HUNCA Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- KAYABAŞI Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- EVREN Mh., GÖKMEN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- FATİH Mh., 860. Sk., 861. Sk., 862. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MALTEPE Mh., FAZILPAŞA Cd., FAZILPAŞA ÇIKMAZI Sk., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- AKAT Mh., NECATİ CUMALI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- EVREN Mh., GÖK Sk., ZAFER Sk., SABİA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- LEVENT Mh., ALKARANFİL Sk., FİGEN Sk., GÖNÜLLER ARALIĞI Sk., KARANFİL ARALIĞI Sk., KRİZANTEM Sk., LALE Sk., LEVENT Cd., MEKTEP Sk., MENEKŞELİ Sk., SÜLÜNLÜ Sk., SÜMBÜL Sk., ŞEFİK Sk., ŞENER Sk., ŞENOL Sk., TEKİRLER Sk., YENİSÜLÜN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MAHMUTBEY Mh., ÇAYIR Sk., ORDU Cd., GÜL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MAHMUTBEY Mh., ÇAYIR Sk., ORDU Cd., GÜL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HİCRET Mh., MAVİGÖL Mh., İMRAHOR Mh., YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YEŞİLBAYIR Mh., CAMİ Cd., HARMANLIK Cd., HÜRRİYET Cd., IHLAMUR Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YEŞİLBAYIR Mh., YEŞİLBAYIR Cd., AKAĞAÇ Cd., SÜHEYLA Sk., BERRAK Sk., OĞUZHAN Cd., HARMANLIK Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında KARAAĞAÇ Mh., ESKİ CAMİ 1 Sk., DOSTLUK Cd., KAHRAMAN Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 17:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YAVUZ SELİM Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:30-13:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- YAVUZ SELİM Mh., İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:40-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TALATPAŞA Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında HALİL RIFAT PAŞA Mh., AREL ARALIĞI Sk., AREL Sk., DARÜLACEZE Cd., HAMAM Sk., HERGÜN Sk., NAZLI Sk., ODESA Bul., TAŞKIZAK Sk., YÜZER HAVUZ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- HOBYAR Mh., AŞİREFENDİ Cd., HANIMELİ Sk., HOCAHANI Sk., YENİ CAMİİ Cd., YENİ CAMİİ ÇIKMAZI Sk., SURURİ Mh., VASIF ÇINAR Cd., TAYA HATUN Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.