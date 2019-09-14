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’den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı! : Bugün hava nasıl olacak?

birçok il için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı verdi. Son tahminlerine göre yağışlar öğlen saatlerinden sonra başlayacak. Kuvvetli rüzgar ve fırtına Marmara bölgesini etkisi altına alacağı duyuruldu. Bazı iller için ise sağanak yağış uyarısı yapıldı. Günlük hava tahminlerini güncel olarak paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü; , , , , illerine ve çevre illere de hava durumu uyarısında bulundu. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 14.9.2019 10:24
Meteoroloji’den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı! 14 Eylül hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü(MGM) Marmara bölgesine ve yurdun bazı kesimlerine uyarısında bulundu! Cumartesi günü birçok ilde yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı verildi. Gün içerisinde beklenen sıcaklık değerlerini resmi sitesi üzerinden duyuran Meteoroloji'den uyarılar gelmeye başladı. Özellikle hava durumu için sağanak yağış ve fırtına duyurusunda bulunuldu. Vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Marmara bölgesindeki kuvvetli fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanacak aksamalara ve olumsuzluklara dikkat çekti. İşte 14 Eylül hava durumu tahminleri…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (14 EYLÜL)

Haberimizin detaylarından 14 Eylül 2019 Cumartesi Meteoroloji son dakika hava durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte İstanbul başta olmak üzere geneli Meteoroloji hava durumu tahminleri ve uyarıları…

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Meteoroloji’den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı! 14 Eylül hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?
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