Meteoroloji’den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı! 14 Eylül hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) Marmara bölgesine ve yurdun bazı kesimlerine hava durumu uyarısında bulundu! 14 Eylül Cumartesi günü birçok ilde yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı verildi. Gün içerisinde beklenen sıcaklık değerlerini resmi sitesi üzerinden duyuran Meteoroloji'den uyarılar gelmeye başladı. Özellikle İstanbul hava durumu için sağanak yağış ve fırtına duyurusunda bulunuldu. Vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Marmara bölgesindeki kuvvetli fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanacak aksamalara ve olumsuzluklara dikkat çekti. İşte 14 Eylül hava durumu tahminleri…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (14 EYLÜL)

Haberimizin detaylarından 14 Eylül 2019 Cumartesi Meteoroloji son dakika hava durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte İstanbul başta olmak üzere Türkiye geneli Meteoroloji hava durumu tahminleri ve uyarıları…