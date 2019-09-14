Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Dışarı çıkacaklar dikkat…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve sağanak yağış ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yazın son haftalarını yaşadığımız şu günlerde Pazar gününü dışarı da değerlendirmek isteyen vatandaşlar 'bugün hava nasıl olacak' sorusunu araştırıyor. Meteoroloji'den gelen son açıklamada ise İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde yağış görüleceği belirtildi. Sabah.com.tr olarak biz de konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık. İşte 15 Eylül Pazar hava durumu raporu…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji'den gelen hava durumu raporu ve 5 günlük tahminleri haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz…