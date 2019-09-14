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Michelin yıldızlı şefler biber tarlasında

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019
Michelin yıldızlı şefler biber tarlasında
Uluslararası 2. Gaziantep Gastronomi Festivali'nde (Gastroantep) eşsiz gastronomisini dünyaya tanıtmayı sürdüren Gaziantep'te festivalin açılışı biber tarlasında hasat yapılarak gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in şalvar giyerek girdiği tarlada 40 ülkeden gelen ünlü şefler biber hasadı yapıp renkli görüntüler oluşturdu. Dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden olma hedefiyle düzenlenen Gastroantep'e katılan Michelin yıldızlı şefler, Nurdağı ilçesinde 60 dönüm alanda yapılan biber hasadı ve kuruluk gezisiyle başlayan festivale renk kattı. Şahin'le biber toplayan şefler, Gaziantep mutfağının lezzetin başkenti olduğunu dile getirdi.
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Michelin yıldızlı şefler biber tarlasında
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