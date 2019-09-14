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’dan kalma 2 tonluk gülle bulundu

Giriş Tarihi: 14.9.2019
Moğollar’dan kalma 2 tonluk gülle bulundu
Erzurum'da Moğollar'dan kalma olduğu tahmin edilen 2 ton ağırlığında Orta Çağ'da savaşlarda ve kuşatmalarda, duvarları hasara uğratmak için kullanılan mancınık güllesi bulundu. Aziziye ilçesi Toprakkale mahallesinde tünel açma çalışmaları sırasında belediye işçileri tonlarca ağırlığında olan 3 gülle buldu. Güllelerden 2'si çalışma sırasında kırıldı. Belediye ekipleri, müze müdürlüğüne haber verdi. Tünele gelen arkeologlar taşın mancınık güllesi olduğuna ve müzeye teslim edilmesi gerektiğine karar verdi. Ağırlığının 2 ton olduğu belirlenen gülle iş makinesiyle kamyona yüklenerek Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2 ton ağırlığındaki güllenin Moğollar tarafından kullanıldığı ve bu zamana kadar bulunan mancınık güllerinin en büyük örneklerinden birisi olduğu tahmin ediliyor.
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Moğollar’dan kalma 2 tonluk gülle bulundu
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