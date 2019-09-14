Nun Okulları bu yıl da başarıyla Teknofest finallerinde!

NUN Okulları, geçtiğimiz yıl roket ve su altı ekipleriyle başarılar kazandığı TEKNOFEST İSTANBUL'a bu yıl da iki ayrı takımla katılacak. Geçtiğimiz yıl üniversite takımlarının aralarından sıyrılan NUN Okulları, bu yıl da aynı başarıya ulaşmayı hedefliyor.

NUN Okulları, 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline Robotik Fetih 1453 ve İnsansız Su Altı Sistemleri kategorilerinde iki farklı ekiple katılacak. Bu yıl ilk defa kurulan ve Robotik Fetih 1453 yarışmasına katılacak Exnom Takımı, 220 başvuru arasında finale kalma başarısı gösterdi. 9. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu takım, ön tasarım raporu, kritik tasarım raporu, genel test raporu elemelerini geçerek zorlu bir yolu kat etti ve finallerde yarışmaya hak kazandı.

3 FARKLI ELEMEYİ BAŞARIYLA GEÇTİLER!

İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisinde yarışacak Hydrotechrov Takımı geçtiğimiz yılda finallerde yer almıştı. Geçen yılki ekibe iki yeni öğrencinin katılımıyla yoluna devam eden takım, 9. sınıflardan sekiz kız öğrenciden oluşuyor. Exnom Takımı gibi 3 farklı elemeyi başarıyla atlatan Hydrotechrov Takımı 17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek yarışmada yer alacak.

NUN teknoloji takımlarının danışmanı tasarım ve teknoloji öğretmeni Eftal İNAN, "bu yıl da TEKNOFEST yarışmaları için geçen yıl olduğu gibi çok çalıştık. Geçtiğimiz yıldan farklı olarak bu yıl ekiplerimizde yeni öğrencilerimiz de var. Lisemizden iki takım ile İnsansız Su Altı Sistemleri ve Robotik Fetih 1453 kategorilerinde finallerde yarışacağız. Öğrencilerimiz kendilerini otonom sistemlerde geliştirdiler. Bu sene yapılacak yarışmalarda araçlarıyla görevleri tamamlamaya çalışacaklar." şeklinde konuştu.

NUN Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise; "Bu tür organizasyonlarda finallere kalmanın ne kadar zor ve önemli olduğunu biliyorum. Öğrencilerimiz bu zorlukla başa çıkabildiler. Bir lise olarak iki sene üst üste iki farklı kategoride bu başarıyı gösteren öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Teknolojiyle ilgilenen gençlerin her zaman destekçisiyiz" dedi.