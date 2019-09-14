Onun adı Fenerbahçe

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye denizlerinde ilk defa görülen 31 santimetre uzunluğunda ve bir kilogram ağırlığındaki balık, sarı lacivert desenlerinden dolayı "Fenerbahçe" adıyla literatüre geçti. İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan: "Akdeniz'in ısınması Türkiye denizlerine doğru bir göç oluşturmakta. Bunun sonucu olarak Kızıl Deniz'den gelen birçok balık buralara giriş yapıyor. Balığın Akdeniz'de görüldüğü ve adının Fenerbahçe olduğu, uluslararası bilim dergisi Natural and Engineering Sciences tarafından kabul edildi" dedi.